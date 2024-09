O fator Endrick na partida contra o Paraguai

Não dá para saber se será assim para sempre, mas a curta história de Endrick indica que merece uma chance como titular, aos 18 anos. É mais decisivo por quê?

1. Fez o gol do título brasileiro do Palmeiras em 2022, virando o jogo contra o Athletico, em Curitiba. Naquela partida, fez seus dois primeiros, segundo e terceiro de uma virada de 3 a 1. No jogo seguinte, contra o Fortaleza, seu tike entrou em campo campeão, por uma vitória do América sobre o Internacional, o vice.

2. Fez o gol do bi brasileiro do Palmeiras, 1 a 1 contra o Cruzeiro. Aqui nem se está falando nos dois da virada de 4x3 sobre o Botafogo.

3. Marcou o gol da vitória do Brasil em Wembley, em seu terceiro jogo pela seleção.

4. Marcou no Bernabéu, contra a Espanha.

5. No dia agendado para a estreia de Mbappé no Santiago Bernabéu, quem fez gol foi Endrick, contra o Valladolid. Mbappé, só na semana seguinte, contra o Betis.