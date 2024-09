Palmeiras terá precaução em busca por patrocinador após Esportes da Sorte

Está claro que nem todas as bets permanecerão no mercado. Nem todas estão sedimentadas no Brasil, nem todas apresentarão condição de honestidade.

Em reuniões recentes do COF, também ficou claro que o atual contrato com a Crefisa permite que a financeira cubra ofertas de concorrentes. Não parece ser esta a intenção de Leila Pereira. Após dez temporadas seguidas com a marca estampada na camisa verde, parece ser hora de sair. Mas o caso "Esportes da Sorte" serve de alerta.

Não para desprezar propostas, mas para analisar com absoluto cuidado, precaução e busca por quem possa cumprir acordos de médio e longo prazo. Não dá para descarta, neste momento, a renovação com a Crefisa e FAM, Dependerá de todo o processo de concorrência.

Os dez anos da marca Crefisa na camisa do Palmeiras faz dela o patrocinador com mais tempo de parceria com o clube. A Parmalat estampou seu logotipo entre 1992 e 2000.