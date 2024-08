São Paulo nunca venceu Atlético com Hulk e põe à prova tabu por bi da Copa

Destes sete encontros, Hulk só não disputou um, empate por 2 x 2 no Morumbis, em novembro de 2022.

São nove gols do Galo e cinco do São Paulo e, destes, dois marcados por Hulk, outros dois por Paulinho. A dupla divide a artilharia do Atlético na temporada, com 15 gols cada.

O pequeno tabu tem três partidas no Morumbi, duas no Mineirão e duas na Arena MRV. Ambas tiveram o mesmo placar de 2 x 1 para os atleticanos. No ano passado, gols de Hulk e Paulinho. No primeiro turno do atual Brasileirão, gols de Paulinho e Vargas.

Apesar disso, a confiança do Galo está apenas no retorno de Hulk. Foi necessário o diretor de futebol, Victor Bagy, dizer que confia em Gabriel Milito e na recuperação da equipe, que só venceu um de seus últimos cinco jogos.