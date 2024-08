O fenômeno Mbappé na tenda do Real Madrid

Era para estar totalmente concluído agora, pelo centenário do primeiro jogo no velho campo de Chamartín, anterior à inauguração do estádio, propriamente, em 1947.

Para ver de perto, antes de Real Madrid x Betis, no próximo domingo, uma visita ao "Tour" permite compreender a obra.

Como a visita termina na loja, é possível perceber quem compra o quê. Pergunto à vendedora, com espanto: "De cada dez camisas, oito são de Mbappé?"

Ela responde: "Sim, oito de Mbappé e duas de Bellingham."

Depois diminui. "Depende do dia, mas tem sido assim."

Vinicius Junior é também um fenômeno. Tem vendido menos. Incrível, autor de dois gols de título de Liga dos Campeões.