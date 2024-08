Palmeiras tem oposição com chapa pronta para eleição contra Leila

A oposição do Palmeiras definiu ontem, data do aniversário de 110 anos do clube, a chapa completa para concorrer contra Leila Pereira no pleito marcado para o final deste ano.

Como era conhecido, Savério Orlandi será o candidato à presidência. Os quatro candidatos a vice-presidentes serão Felipe Giocondo Cristóvão, Luciana Santilli, Luiz Osvaldo Pastore e Roberto Silva.

Savério Orlandi foi diretor de futebol nas gestões de Afonso Della Monica (2007/2008) e Luiz Gonzaga Belluzzo (2009/10). Foi campeão paulista de 2008 e ajudou o time na campanha da Libertadores de 2009, eliminado nas quartas de final.