Cartolagem? Dirigentes brasileiros fazem sucesso na Europa

O Monaco foi vice-campeão francês, sua melhor classificação desde seu último título em 2017, com Mbappé, igual à de 2018, quando vendeu o craque ao Paris Saint-Germain. Desde a compra do PSG pelo fundo Qatar Sports Investment, o clube da capital ganhou um tetracampeonato, interrompido por título do Monaco, um tri, parado pelo Lille, e outro tri agora.

O diretor esportivo do Monaco é Thiago Scuro, ex-executivo do Cruzeiro e do Red Bull Bragantino.

O Arsenal não é campeão inglês há vinte anos. Foi vice pela segunda vez consecutiva. Seu diretor-executivo é Edu Gaspar, ex-Corinthians e seleção brasileira.