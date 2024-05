Domingo tem bom futebol, sim!

Mas tem bom futebol no domingo à tarde, seja na final da Taça de Portugal, Porto x Sporting, seja com o Barcelona já vice-campeão espanhol contra o Sevilla, seja nas emocionantes semifinais da Copa do Nordeste.

O Fortaleza volta ao palco do atentado sofrido por seus jogadores.

O país é muito mais do que qualquer zona sul, como cantou Milton Nascimento em "Notícias do Brasil".