Augusto Melo disse em reunião que Sérgio Moura voltará a chefiar marketing

Os diretores financeiro, Rozallah Santoro, e adjunto do futebol, Fernando Alba, entraram em reunião com o presidente Augusto Melo por volta das 19 horas de quinta-feira, decididos a renunciarem aos seus cargos. Às 20h17, à saída da convesa, a decisão era pela permanência. A informação oficial é de que houve uma discussão sobre autonomia dos departamentos, especialmente o financeiro, que teve documentos assinados por Marcelo Mariano, do administrativo.

Internamente, diz-se que o Movimento Corinthians Grande (MCG) recebeu a promessa de que pode assumir o marketing, depois da licença do titular da pasta, Sérgio Moura.

Há garantia de dentro do MCG de que não houve troca de favores, nem pedágio. Augusto Melo declarou na reunião, na frente de muitas testemunhas, que confia no retorno de Sérgio Moura à sua função no departamento de marketing.