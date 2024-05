Corinthians explode com fala do presidente e diretor financeiro se demite

A entrevista do presidente Augusto Melo na tarde desta quinta-feira, defendendo o superintendente de marketing, Sérgio Moura, aumentou a crise interna. O diretor financeiro, Rozallah Santoro, pediu reunião com Melo para renunciar a seu cargo. Rozallah não assinou nenhuma das transferências suspeitas, o que foi feito por Marcelo Mariano, o diretor administrativo, segundo apurou o blog do Juca.

Em princípio, o pedido se dá em caráter irrevogável.

Não se sabe se Augusto Melo tentará reverter o cargo, mas a tentativa de proteger o diretor de marketing denunciado tornou insustentável a situação do diretor financeiro. Rozallah não assinou a transferência bancária do Corinthians para a Rede Social Media, de Alex Cassundé, amigo de Augusto Melo e indicado por Sérgio Moura, superintendente de marketing afastado.