Vasco já sabe que Crefisa e Lamacchia não comprarão SAF

O Vasco já sabe que o empresário José Roberto Lamacchia não vai adquirir as ações da 777 Partners na Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nem Lamacchia como pessoa física, nem a Crefisa ou empresa do grupo comprará os 70% pertencentes à companhia norte-americana, que foram reincorporados ao clube associativo por medida liminar.

O Vasco segue a procura de investidores no mercado brasileiro ou do exterior. A 777 Partners também está em busca de compradores.

A crise do Vasco com a 777 Partners tem novos capítulos a cada dia.