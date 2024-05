A crise do dia no Corinthians

Há quem diga, no Parque São Jorge, que assim como os restaurantes da zona leste têm pratos do dia, o Corinthians tem sempre a crise do dia. A desta terça-feira é a mesma da segunda, ou seja, o descobrimento da Neoway, empresa laranja denunciada pelo blog do Juca. Que pertence a Edna Oliveira dos Santos, moradora de Peruíbe, que não faz ideia da existência de "sua" empresa.

Acontece que dentro do Corinthians há outra prestadora de serviço, também denominada Neoway, recentemente comprada pelo B3 e que nada tem a ver com a laranja. Mas que pode significar que não seja coincidência o nome da companhia fantasma.

A Neoway B2 Intelligence, a Neoway verdadeira, comprada em 2021 pela B3, é uma gigante de análise de dados, que presta serviços ao Corinthians de background check para compliance. Traduzindo, checa antecedentes.