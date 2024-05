Abel avisou Palmeiras sobre ação do Al Sadd e pode ganhar na Fifa

O estafe de Abel Ferreira entende que pode ganhar a ação do Al Sadd na Fifa. Não se entra em detalhes jurídicos sobre as cláusulas do contrato, mas a informação é de que o treinador avisou o Palmeiras assim que soube do processo, meses atrás. Está tranquilo em relação à eventua hipótese de ter de pagar a multa, se perder na Federação Internacional.

Em tese, não há risco para o Palmeiras. Quando houve o pré-contrato com o Al Sadd, Abel Ferreira estava sob contrato com o Palmeiras, válido até dezembro de 2024. Não há como acusar os palmeirenses de assédio ao treinador. É possível o contrário, ainda que a legislação permita assinatura de pré-contratos a treinadores sem prazo determinado, diferentemente dos seis meses previstos para jogadores.

Apesar de não se tratar sobre questões jurídicas do processo, argumentos que poderão ser usados para defender Abel Ferreira, uma conjecuta feita aqui. É possível considerar leonina uma cláusula de um pré-contrato que preveja 5 milhões de euros de punição pelo não cumprimento? No caso de um contrato, seguramente não seria leonina. Mas sem receber salário, nem adiantamento, a cláusula pode ser leonina?