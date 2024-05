Athletico mantém liderança e aumenta a praga de Barueri para o Palmeiras

Contra o Palmeiras, o cardápio foi o mesmo. Teve menos posse de bola, 40%, menos finalizações, mas sempre mais perigoso do que o rival, dono da casa.

Que casa? O Palmeiras jogou mais vezes em Barueri, neste ano, sete, do que no Allianz Parque, seis. No seu estádio de verdade, zona oeste de São Paulo, não perdeu nenhuma vez. Em Barueri, sofreu duas das três derrotas da temporada, as duas do Brasileirão, contra Internacional e Athletico Paranaense.

O Palmeiras pode falar sobre o cansaço de seu jogo na quinta-feira, em Montevidéu, sobre o pênalti de Raphael Veiga, defendido por Bento, mas o ponto central foi a força tática do Athetico Paranaense.

Cuca faz do Furacão candidato ao título.