Dorival: lista indica seleção competitiva, talentosa e sedenta por títulos

Dorival Junior poupou o Brasileirão, desfalcado apenas de Bento, do Athletico Paranaense, Arana, do Atlético-MG, e Endrick, que se despedirá do Palmeiras ao sair para a Copa América.

A seleção não é favorita para a Copa América. Uruguai e Argentina, sim, por terem times montados. Para Dorival, o torneio dos Estados Unidos será uma oportunidade de montar uma equipe que comece a ser sólida a partir de jogadores talentosos e bem escolhidos.