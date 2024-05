Seleção: saiba o horário e onde assistir a convocação para a Copa América

A convocação da seleção brasileira para a Copa América será realizada neste sexta-feira (10), às 12h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Será possível acompanhar os nomes escolhidos por Dorival Jr. no canal do UOL Esporte e no canal da CBF, ambos no Youtube.

A lista que será divulgada hoje também abrange os dois amistosos contra México e Estados Unidos, que acontecem antes da competição continental.