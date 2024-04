Atenção, Flamengo! A culpa não é da ciência

A ciência não tem nada a ver com isso, muito menos é uma novidade no futebol.

Em 1992, o São Paulo ganhou sua primeira Libertadores com exaustivos testes para conhecer limiares aeróbios de seus atletas. Cafu, um fenômeno, tinha 13 km/h, ensinavam Moracy Sant'Ana e Turíbio Leite de Barros, do departamento científico do Tricolor.

Os testes em túneis de oxigênio comprovavam que Palhinha se daria bem na altitude. Macedo, nem tanto. Em Oruro, o São Paulo venceu por 3 x 0, com três gols de Palhinha.

Dez dias antes, em Criciúma, Telê Santana escalou reservas e levou 3 x 0 do Criciúma. O calendário com estreia na Libertadores no Sul do país, na sexta-feira, seguido de clássico, no domingo, obrigou a esta decisão. O São Paulo levou 4 x 0 do Palmeiras dois dias depois dos três do Criciúma.

Ônus, Telê correu risco de ser demitido ao somar cinco derrotas seguidas, antes de ganhar em Oruro, com o apoio dos testes de oxigenação.

A ciência não fere a tradição do Flamengo. Em 8 de abril de 1983, na manhã de Bolívar 3 x 1 Flamengo, matéria do jornal O Globo, contava: "Somente hoje à tarde, depois de sentir a reação dos jogdores à altitude de La Paz, Carlinhos anunciará a escalação para o jogo contra o Bolívar... Pelo menos quatro alterações podem ser feitas."