República Deliberativa do Corinthians não tem boas notícias

Corria o ano do centenário corintiano em 2010, quando se criou a expressão República Popular do Corinthians. Alusão à enorme popularidade do clube nas camadas mais simples da população, ainda que também maioria em todas as classes, entre os paulistas.

A criação das comissões com conselheiros vitalícios, a partir da presidência do Conselho Deliberativo, por Romeu Tuma Junior, faz nascer a República Deliberativa Corintiana.

Não se trata de Democracia, mas de confusão mesmo. Tuma assume um papel de Arthur Lira do Parque São Jorge, que não governa nem deixa governar.