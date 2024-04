Campeão nunca teve nove pontos nos três primeiros jogos dos pontos corridos

O mais perto foi do Internacional, de Tite, três vitórias nas três primeiras e, mais tarde, vice-campeão. Mas a praga estava lá. Não ganhou o título e o treinador vice-campeão foi Mário Sérgio. Tite não resistiu a campanha inteira.

À parte o incrível ano de 2007, que na terceira rodada tinha Paraná em primeiro (9 pontos) e Corinthians em segundo (7), há situações inusitadas como o Palmeiras em oitavo lugar em 2022, o Atlético em quinto em 2021, o Flamengo em 12o em 2020, nono em 2019 ou, pasmem... O São Paulo de Muricy estava na zona do rebaixamento, 17o lugar, no ano do tri, em 2008.

Campeão em fevereiro é só escola de samba, mas, tá certo, abril já tem coelhinho da Páscoa e dá para jogar melhor. Mas o campeonato só termina em 8 de dezembro e, até lá, haverá uma maratona com obstáculos. Copa América no meio do caminho, jogadores cedidos para seleções e ninguém escapará de ao menos uma derrota, é o que se imagina.

O Bragantino é o líder, o Flamengo está em segundo lugar, mas o campeão ainda é secreto. No ano passado, o Botafogo tinha 9 pontos na terceira rodada. Em 2020, o Atlético de Sampaoli. Mas o de Cuca, no ano seguinte, estreou perdendo para o Fortaleza.

Começar bem é bom. Terminar ganhando é muito melhor.