S.O.S. Corinthians! Nenhum gol nas três primeiras rodadas após 27 anos

Como alento, a lembrança de que também foi assim na campanha do primeiro título brasileiro. Em 1990, o Corinthians perdeu por 3 x 0 para o Grêmio, por 1 x 0 para o Cruzeiro e empatou por 0 x 0 com o Vitória, em seus três primeiros jogos. Em Salvador, estreou o técnico Nelsinho Baptista.

Em Bragança, o Corinthians teve uma finalização no segundo minuto e sofreu o gol de Vitinho num contra-ataque, aos 4. Daí para a frente, por todo o primeiro tempo, o Bragantino foi superior. Jogava no 4-1-4-1, mas fazia saída de jogo com dois homens, empurrava três na linha média e cinco na última linha de avantes.

O Corinthians até melhorou na segunda etapa, mas foi de absoluta inanição no ataque. Até marcou com Pedro Henrique, lance invalidade pelo árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

Chegou a ter 62% de posse de bola na segunda etapa, mas apenas duas finalizações no alvo nesse período. As mudanças fizeram António Oliveira terminar com saída de jogo de três zagueiros — Felix Torres, Raniele e Raul Gustavo, com Paulinho como pivô defensivo, Bidon pouco à sua frente e cinco homens empurrando a defesa de Bragança para trás: Matheusinho, Romero, Pedro Raul, Yuri Alberto e Wesley.

Pedro Caixinha defendeu-se no 5-4-1 a partir dos 30 minutos da segunda etapa, quando trocou o meia Gustavinho pelo zagueiro Lucas Cunha. Fazia Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba, na defesa. Laquintana, Raul, Jádsom e Henry Mosquera no meio, apenas Thiago Borbas no ataque.

Resistiu. O Corinthians viveu seus melhores momentos nos últimos quinze minutos e foi prejudicado pelos protestos de sua própria torcida, que acendeu sinalizadores e provocou duas paralisações pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.