Fluminense volta a vencer clássico mesmo com Vasco forte no segundo tempo

Então, o Vasco se transformou. As alterações de Ramón Díaz no intervalo, com Hugo Moura no lugar de Galdames, adiantando Sforza para a função de meia, com Erick Marcus no lugar de Mateus Carvalho e Rayan na vaga de Rossi deram mais consistência ao meio de campo, velocidade pelos lados. Vegetti já estava bem na primeira etapa e passou a ser mais acionado.

Depois do gol de Martinelli, o Vasco cresceu, diminuiu com Vegetti dois minutos mais tarde, ainda tomou bola na trave de Marquinhos, mas os vascaínos tiveram chance de empatar. Chegaram a fazer 2 x 2, com Vegetti, mas o vídeo flagrou impedimento.

Bem jogado no Maracanã, o clássico sinalizou que há margem de crescimento para o Fluminense e que o Vasco tem bons reforços, com as contratações de Hugo Moura e, antes, de Sforza.

O Fluminense encerra a sequência de 13 jogos sem vencer seus rivais diretos, Flamengo, Botafogo e Vasco. Vai confiante a Assunção para o duelo contra o Cerro Porteño.