Quem é Luis Zubeldía, o novo treinador do São Paulo taticamente

O argentino Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo, com contrato sacramentado para dirigir a equipe até o final de 2025. A notícia foi iniclmanete confirmada pela colunista da Folha de S. Paulo e Bandnews, Monica Bergamo. André Hernan também confirma a notícia.

Zubeldía era o treinador da LDU, que eliminou o São Paulo nas semifinais da Copa Sul-Americana do ano passado. Na sequência, venceu a finalíssima contra o Fortaleza e também a decisão do Campeonato Equatoriano, ambos nos pênaltis,

Em 71 partidas pelo time de Quito, venceu 37, perdeu onze. Teve 52% de aproveitamento, pouco superior aos 50% de Thiago Carpini, no São Paulo. No início de 2025, foi um dos treinadores selecionados para entrevistas pela direção do São Paulo, mas o encontro virtual acabou não acontecendo.