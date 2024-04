Champions das viradas! Dembele e Mbappé eliminam o Barça e Dortmund dá show

Apesar da grande atuação de Barcola, Dembele foi o craque do jogo. Mbappé, coadjuvante, mas herói pelo gol da vitória, marcado de pênalti, e o que fechou o placar e a classificação em 4 x 2, aos 44 do segundo tempo.

Em Dortmund, êxtase. Sempre com cinco homens na última linha de ataque, contra os cinco defensores do Atlético de Madrid, fez 2 x 0 com atuações brilhantes de Brandt e Maatsen, levou o empate do Atlético no início do segundo tempo e teve Sabitzer, o melhor em campo, homem de dois passes decisivos e o gol da vitória. Sabitzer ofereceu os gols a Maatsen e a Fullkrug.

Foi a terça-feira das viradas. O Borussia Dortmund diante de 66 mil espectadores. Vai enfrentar o Paris Saint-Germain nas semifinais inéditas da Champions League.