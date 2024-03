Brasil está jogando no lixo quatro anos de divulgação internacional

"Há três anos, eu não sabia nem sequer os nomes das equipas. Hoje, conheço todos os jogadores do Botafogo", disse, na época em que o time de John Textor liderava o Brasileirão.

Ainda que muitos jornalistas no Brasil não percebam, a visibilidade do futebol de clubes daqui melhorou muito desde a assinatura do contrato para vendas dos direitos internacionais, durante a pandemia. O Brasileirão ainda passa como complemento de programação em países da elite dos clubes, como Inglaterra, Itália e Espanha. Mas é transmitido ao vivo em Portugal e alcançou mais de 100 países.

A 24 dias do início do Brasileirão, contrato encerrado com Zeus e 1190, empresas que negociaram esses direitos nos últimos quatro anos, há relatos de executivos de televisão do exterior querendo comprar o Brasileirão e sem ter com quem negociar.

Uma parte do problema é a divisão das ligas. Outra é a miopia.

Dirigentes de clubes argumentam que será pouco dinheiro se for efetivada a proposta de US$ 8,5 milhões feita pela 1190 em conjunto com a Zeus, para venda dos direitos de TV e de apostas.

É pouco dinheiro, mas e daí? Alguém se lembra como a Premier League começou a entrar no mercado sul-americano?