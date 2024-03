Não importa quem mentiu. Federação e CBF têm de criar regras

O São Paulo recebeu a sua da Federação Paulista, por não ter disponibilizado a sala de entrevistas para o Palmeiras. O valor é ridículo: R$ 5 mil. ;Ao menos serve como símbolo de que não se vai acetar mais este tipo de comportamento.

A resposta tricolor apresenta uma fotografia da conferência de outubro do ano passado, no Allianz Parque, com jornalistas sentados no chão, num espaço que o Palmeiras reconhece não ter sido o ideal, mas, na versão palmeirense, oferecido, porque o São Paulo não quis esperar a conferência de Abel Ferreira, para utilizar o mesmo espaço.

A imagem é constrangedora de jornalistas espalhados, com suas câmeras, microfones e computadores pelo chão. Evidencia que a vítima não é nem o São Paulo nem o Palmeiras, mas a imprensa e o futebol.

No ano passado, Leila Pereira vetou entrevistas coletivas de técnico e jogadores do Palmeiras por três partidas. Seria inaceitável em Copa do Mundo, Libertadores ou Champions League. Ao cancelar as entrevistas, impede-se a divulgação das imagens de patrocinadores, desrespeita-se o contrato com os detentores de direitos de transmissão e, em última análise, não se dá satisfação à opinião pública.

Ainda que um clube, atualmente, possa dizer que se comunica por meio de suas redes sociais, a imprensa dá aos cidadãos a chance do ouvir o contraditório, não a visão que a instituição quer passar.

Só o que resolve o problema é colocar no regulamento. A Federação Paulista colocou e o São Paulo descumpriu. Quando chegar o Brasileiro e as regras da CBF não forem iguais, vai haver mais guerra.