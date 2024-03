Acusações mútuas azedam o clima entre São Paulo e Palmeiras: 'Mentirosos'

Os clubes só concordam em um fato: falta de cordialidade inesperada. O Palmeiras lamentou a atitude são-paulina com o veto minutos antes da coletiva começar, enquanto o São Paulo achou vergonhoso precisar fazer uma coletiva na porta do vestiário dos gandulas.

Copa do Brasil iniciou rompimento

As várias provocações do São Paulo após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado foram o pontapé inicial para o início do rompimento da boa relação recente entre os clubes. Houve uma conversa informal entre as equipes, mas não houve acerto.

Na noite em que eliminou o Verdão com vitória dentro do Allianz, o Tricolor não economizou nas provocações. Da encarada Calleri x Abel com a música "vou festejar", passando pela lembrança da frase do auxiliar sobre "o sistema" e a provocação com a música instrumental de "o Palmeiras não tem Mundial".

Desde então, tudo virou motivo para provocações. O Palmeiras acertou com Caio Paulista e provocou o São Paulo com o chapéu. O Tricolor deu o troco no título da Supercopa em cima do rival.