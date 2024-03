Federação antecipa para sábado jogos de Santos e Palmeiras que valem título

A Federação Paulista antecipou para a noite de sábado os jogos entre Santos x Inter de Limeira e Palmeiras x Botafogo, de Ribeirão Preto.

Como as duas partidas não valem para classificação às quartas de final e o Botafogo não corre risco de rebaixamento, acontecerão às 18 horas de sábado. Apesar de as vagas de Santos, Inter de Limeira e Palmeiras já estarem garantidas para as finais do estadual, os dois jogos podem representar um título simbólico.

O Palmeiras é o líder da classificação geral, com 25 pontos.