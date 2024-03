Léo Ortiz vai para o Flamengo como zagueiro mais caro da história

Tite sempre desejou a contratação de Léo Ortiz. O diferencial é sua capacidade de enxergar passes que furam linhas defensivas e aprofundam o jogo. Mais ou menos o que Marquinhos fez para Tite na seleção brasileira e faz pelo Paris Saint-Germain. A avaliação é de que não existe outro jogador de defesa com esta característica e muito poucos no mundo. Um exemplo, embora diferente, era Upamecano, no Red Bull Leipzig, semifinalista da Champions League de 2020.

Mas o francês não fazia o passe que se tornava assistência desde o campo de defesa. Seu diferencial era dar um passo à frente e se tornar meio-campista, levando o time inteiro a avançar em seu ritmo.

Lèo Ortiz está liberado pelo Bragantino e será jogador do Flamengo a partir de segunda-feira. Foi a mais longa negociação da janela de transferências, marcada por recusas de times médios em vender seus jogadores, casos de Caio Alexandre e Cauly, para o Palmeiras. No caso do Red Bull Bragantino, a avaliação é de que a venda acontecerá porque o rubro-negro chegou ao valor solicitado desde o início do negócio, compromisso firmado entre a direção da Red Bull e o, agora, zagueiro mais caro do Brasil em todos os tempos.