Corinthians fora das finais e Portuguesa dentro após 39 anos

Daquela vez, classificavam-se só quatro para as semifinais, disputadas entre São Paulo x Guarani e Portuguesa x Ferroviária. O Corinthians tentou entrar por meio da Justiça, alegando escalação irregular do zagueiro Dama, da Ferroviária.

Não colou.

Naquele ano, o bom time da Portuguesa tinha Serginho, Luciano, Luís Pereira, Eduardo e Albéris; Célio, Toninho e Edu Marangon; Jorginho, Luís Muller e Esquerdinha. O técnico era Jair Picerni, demitido pelo Corinthians no início daquele mesmo ano.

O Corinthians evolui no 4-3-3 de António Oliveira. Mesmo assim, teve momentos ruins no segundo tempo contra o Santo André e conquistou vitória por 3x2 com gol de Pedro Raul, aos 49 minutos do segundo tempo.

As quatro vitórias em seis jogos de António Oliveira só dão esperança de uma boa temporada, capaz de mudar o cenário no Brasileiro. Se o Corinthians fechar sua quinta temporada sem títulos, viverá seu maior jejum desde o gol de Basílio, que acabou com a fila de 23 anos, em 1977.