Botafogo faz as pazes com a arquibancada e está vivo na Libertadores

John Textor quer um treinador do mercado sul-americano ou europeu, mas diz não ter pressa: "Confiamos em Matías", disse ontem, sobre o treinador interino.

Fábio Matías é bom treinador, ganhou a Copa São Paulo pelo Internacional, dirigiu por duas partidas o time principal do Flamengo, foi vice-campeão de aspirantes pelo Bragantino. Montou o Botafogo simples, no 4-2-3-1, com Júnior Santos pela direita, Savarino pela esquerda, Eduardo encostando em Tiquinho Soares.

Os dois pontas e o centroavante fizeram os gols do primeiro tempo e deram tranquilidade para a segunda etapa. que começou com o quarto gol, passe de Tiquinho, finalização de Júnior Santos. A partir daí, administrar e marcar mais.

Noite mágica de Júnior Santos.

Há de se ponderar que foi só contra o Aurora. Mas o Botafogo precisava de uma demonstração de força e dar alegria à sua torcida.

Pode ter sido o primeiro passo.