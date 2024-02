O festival de ideias estúpidas de quem não quer combater a violência

Leve? Danilo Fernandes poderia ter morrido com uma pedrada na cabeça.

Na quinta-feira seguinte ao atentado contra o ônibus do Fortaleza, o presidente da Federação Pernambucana deu uma das ideias mais estúpidas já registradas no Brasil, desde Pedro Álvares Cabral: "Torcida única no país inteiro."

Ora, e por uma acaso havia torcida rival quando se atacou o ônibus dos jogadores, na estrada entre São Lourenço da Mata e o Recife? Lembre-se de que o primeiro Palmeiras x Corinthians com uma torcida só teve morte de torcedor a cinco quilômetros de distância do estádio, onde não havia corintianos.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF, relata ter recebido inúmeros telefonemas de colegas dirigentes de clubes. Até o início da noite de quinta-feira, Ednaldo Rodrigues não tinha telefonado.

Mais indignação do que com isto, só com a ideia apresentada por um conselheiro, certamente de boa intenção: "Presidente, o senhor é tão inovador, que precisa criar mais uma atuação de vanguarda: o Fortaleza deve andar em ônibus blindados!"

Meu Deus!