James faz treino do perdão como Ronaldinho Gaúcho pós demissão do Atlético

Ainda não é possível saber por que razão James Rodriguez voltou atrás após o pedido para rescindir o contrato e sua sucessão de equívocos. Não se preparou adequadamente, não viajou para a Supercopa, não foi inscrito na fase de grupos do Campeonato Paulista pela condição física precária, perdeu a chance de entrar no time e fixar seu lugar depois das lesões de Lucas e Wellington Rato.

Ao final da reunião do perdão, a direção de futebol são-paulina deixou claro para o meia que ele precisa se adaptar ao São Paulo, não ao contrário. Sempre fica a lembrança da frase do técnico espanhol, Rafa Benítez, no Everton, da Inglaterra. "James prefere dinheiro e uma vida confortável à competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e, mesmo assim, precisam ficar no banco no dia do jogo", disse Benítez.

Também depois da reintegração, o diagnóstico no Centro de Treinamento é de que estrelas, como James, às vezes precisam de motivação extra, nem sempre só dinheiro ou prestígio. A maneira como o São Paulo aceitou rapidamente seu pedido de demissão incomodou-o de algum modo e acendeu algo nele. "Pode ter sido uma vela ou uma fogueira", diz-se no Morumbi.