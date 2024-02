Ministério da Jogatina? Esporte ficará apenas com Integridade Esportiva

Duas questões importantes sobre a nota aqui publicada a respeito de o Ministério dos Esportes poder se transformar no Ministério da Jogatina, informalmente. Está claro, no Congresso Nacional, que muita gente trabalha para colocar outras vantagens no processo de regulamentação dos sites de apostas, mal necessário. As apostas foram legalizadas no governo Michel Temer, em 2018, e passaram todo o período de Bolsonaro sem regulamentação. Assim, o Brasil nem impedia apostas pelo celular, nem arrecadava impostos, nem gerava empregos.

Outra coisa é colocar no texto cassinos online ou afins.

O Ministério da Fazenda esclarece que haverá três subsecretarias dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas, todas sob o guarda-chuva da pasta atualmente dirigida por Fernando Haddad.