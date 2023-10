O Uruguai está melhor do que o Brasil. Não significa que tenha melhores jogadores do que a seleção brasileira. Seu processo de atualização do futebol existe desde 2006, contou com árduo trabalho de Óscar Tabárez e construção de uma geração de atletas muito bem formados.

Não se deixe iludir pela presença recente e competente de Marcelo Bielsa. Dos onze titulares contra o Brasil, oito estavam na Copa do Mundo: Rochet, Ronald Araújo, Matías Olivera, Ugarte, Valverde, De la Cruz, Pellistri e Darwin Nuñez. O lateral Nández só não foi ao Mundial porque respondia na Justiça por violência doméstica. Então, nove faziam parte do trabalho anterior. Só Sebastián Cáceres e Maxi Araújo são novatos.

Hoje, o Brasil sofre para dar protagonismo à geração de Vinicius Junior e Rodrygo. Também para construir um jogo de meio-de-campo mais firme, que poderá existir com André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Gérson, Danilo, do Nottingham Forest. Por outro lado, é importante pensar por que razão, atualmente, os melhores times europeus não têm meio-campistas brasileiros. A exceção é Lucas Paquetá, pretendido por Pep Guardiola para o Manchester City, negócio interrompido pela investigação sobre apostas.

O desempenho ruim também tem a ver com a dificuldade dos jogadores da Europa entenderem o que Fernando Diniz deseja. O volante Casemiro e o lateral Danilo deixaram claro, em suas entrevistas pós-jogo, que é muito diferente jogar como o atual técnico da seleção deseja do que executar o que se pede em seus clubes.

Fernando Diniz - e Carlo Ancelotti - são contratados mais pela repercussão do que por um plano. A cúpula da CBF também tem de ser discutida.

Há muita coisa para melhorar.