Dona de três medalhas olímpicas, Mayra Aguiar abriu mão de disputar o Pan no judô, assim como Alison dos Santos, o Piu, no atletismo. Thiago Braz, o outro atleta em atividade do atletismo que já subiu ao pódio olímpico (tem um ouro e um bronze), está suspenso por doping.

Arthur Zanetti, também dono de duas medalhas olímpicas, se lesionou durante a preparação para o Mundial de Ginástica Artística, passou por cirurgia, e foi cortado. Bruno Fratus, prata na natação em Tóquio-2020, não participou nem da seletiva, também por lesão, e não se classificou ao Pan. Na canoagem, Erlon Souza tenta se recuperar de uma lesão no quadril que vem atrapalhando seus treinamentos, e ficou de fora.

Outras ausências

Na vela, Isabel Swan, bronze em Pequim, voltou a competir, mas na classe 470, que não é disputada no Pan. Robson Conceição, os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão e Hebert Conceição hoje são boxeadores profissionais.

Nos esportes coletivos, nenhum medalhista foi convocado. No vôlei, o Brasil terá o desfalque de jogadores que atuam no exterior, uma vez que os clubes não são obrigados a liberar seus atletas, e jogadores experientes da Superliga, que não precisam ser testados, nem foram chamados. No futebol, o time será sub-23, sem atletas que atuam frequentemente no Campeonato Brasileiro.

Ágatha e Bárbara, do vôlei de praia, que hoje estão em duplas separadas, não conseguiram a vaga para representar o Brasil. O país terá Duda/Ana Patrícia, vice-campeãs mundiais na semana passada. Alison 'Mamute' continua no vôlei de praia, mas atualmente só joga no circuito norte-americano.