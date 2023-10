Pâmela Rosa e Lucas Rabelo venceram no street e, por isso, estarão no Pan. Rayssa Leal, melhor brasileira do ranking do street, aceitou a convocação e estará em Santiago. Já no park, os representantes do Brasil serão Augusto Akio e Raicca Ventura. Pedro Barros, melhor brasileiro do ranking e prata em Tóquio-2020, ficou fora.

Antes do Pan, Japinha (apelido de Akio) e Raicca buscam o pódio do Campeonato Mundial de Skate Park, que está acontecendo em Roma. Raicca teve a segunda melhor nota das quartas de final femininas, ontem, com Dora Varella avançando em quarto e, Isadora Pacheco, em décimo. No masculino, Pedro Barros teve a melhor nota. Pedro Carvalho passou em sétimo, Augusto em oitavo, e Luigi Cini em 11º.

Já Rayssa e Pâmela estão na SLS de Sydney, na Austrália, um torneio para convidados.