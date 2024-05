Árbitros são advertidos pelo STJD por omissão em caso de homofobia

O julgamento hoje no STJD terminou empatado. Dois votos para que os quatro fossem suspensos por 45 dias e multados, e dois para uma advertência, sem multa. Em caso de empate, vale a sentença que mais beneficia os réus: no caso, a advertência. A procuradoria deve recorrer ao Pleno.

Em relato ao STJD, Luciene disse que informou a Marcos Dunlop, no intervalo do primeiro para o segundo set, que alguns torcedores haviam ofendido Anderson com palavras como "menina" e "mulher". Foi solicitada a presença da Guarda Municipal, os adversários pediram para a torcida deles parar com as ofensas, mas no segundo set a mesma árbitra ouviu um torcedor chamando Anderson de "bailarina".

"Durante o Intervalo de 1 minuto protocolar do pedido de tempo, conversei com o delegado técnico sobre o ocorrido e verificamos que a Guarda Municipal estava no local a postos para qualquer intervenção necessária", justificou Luciene, informando que os torcedores não foram identificados.

No entender do subprocurador do STJD Wagner Dantas, nada foi feito para que cessassem as ofensas e o quarteto seguiu "omisso". Por isso, eles foram denunciados em dois artigos do CBJD: o 261 (deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumrpir as obrigações relativas à sua função) e o 267 (deixar de solicitar às autoridades competentes as providências necessárias à segurança individual de atletas ou deixar de interromper a partida, caso venham a faltar essas garantias).

O delegado e a árbitra alegaram, em defesa prévia, que aguardaram Anderson reclamar das ofensas no segundo set, ele não o fez, e por isso determinaram a continuação do jogo. Durante o julgamento de hoje, foi nessa tese que a defesa deles se sustentou, pelo que apurou o Olhar Olímpico. Anderson alega que ficou sem ação com as ofensas.