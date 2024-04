Izabela Silva vai bem na Diamond League se garante nas Olimpíadas

O Brasil tem mais uma vaga olímpica assegurada no atletismo. Neste sábado (27), Izabela Silva se apresentou muito bem na etapa de Xangai (China) da Diamond League, foi quarta colocada no lançamento do disco, e fez pela primeira vez o índice olímpico.

Finalista nos Jogos de Tóquio, mas até então ainda distante das melhores do mundo em termos de desempenho, Izabela fez a melhor marca pessoal da carreira na China: 64,66. Ela melhorou em mais de um metro e meio o seu entaõ "PB", que era 63,04m.

O índice olímpico é 64,50m e a brasileira foi a 14ª a alcançá-lo. Dentro todas as classificadas, por enquanto é quem tem a marca mais fraca, mas o desempenho em Xangai mostra que ela pode competir contra as melhores do mundo.