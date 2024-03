Newsletter: Brasil corre risco de ter menor delegação olímpica em 20 anos

Em outros Pré-Olímpicos parelhos este ano, o Brasil perdeu três jogos em casa no basquete feminino, caiu para a Argentina no futebol masculino, e perdeu dois jogos nos últimos lances no handebol masculino. Ficou sem a vaga em todos.

O basquete 3x3 corre (muito) por fora. No masculino, precisa vencer um Pré-Olímpico que tem França, Lituânia e Letônia. No feminino, tem que ganhar, entre outros, da Holanda, atual campeã europeia. Já o rúgbi sevens masculino, que nunca ganhou um jogo de circuito mundial, jogará um Pré-Olímpico dará uma vaga e terá Grã-Bretanha, África do Sul e Tonga, entre outros.

Canoagem velocidade (2), tiro com arco (4), ciclismo BMX racing (1), BMX freestyle (1), mountain bike (2), ginástica de trampolim (2), vela (2) e tiro esportivo (4) também podem conquistar novas vagas por ranking ou eventos classificatórios, mas não passarão dos números indicados em parênteses.

Em esportes de combate, dá para chegar em 41 vagas, mas o mais provável é em torno de 34. Hoje são 25. No atletismo e na natação, o leque de possibilidades é maior, mas o otimismo nem tanto.

****

LEIA MAIS NA NEWSLETTER