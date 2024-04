Newsletter: A base vem forte

Em Cleveland (EUA), a final do basquete feminino da NCAA foi um espetáculo, que coroou Kamilla Camargo como bicampeã da liga universitária, desta vez de forma invicta. E como protagonista (a Folha publicou um perfil do The Athletic).

A brasileira, uma pivozona de 2,01m, foi eleita a MPV do Final Four, apesar da presença da grande estrela do basquete feminino mundial, a norte-americana Caitlin Clark. E isso só torna o feito de Kamilla mais extraordinário.

Clark é um talento geracional, recentemente comparado pela BBC a Taylor Swift. O que ela toca vira ouro. Onde ela vai os fãs vão atrás. A economia se move por ela. Os americanos estão assistindo mais basquete do que nunca por causa dela.

É também um pouco de estar no lugar certo, na hora certa. Há anos tudo que envolve esporte masculino tem muito mais atenção (dinheiro, mídia, etc) que o feminino, e não era diferente na NCAA. Mas essa discrepância está sendo mais discutida nos últimos anos e foi escancarada por um vídeo postado nas redes sociais em 2021.

A gravação mostrava a absurda discrepância entre a sala de musculação da sede da final da NCAA masculina, com dezenas de estações e equipamentos moderníssimos, e a da sede feminina, com uma banquinho e uma pirâmide de halteres. A comparação chocou e gerou uma reação em cadeia.

Muita gente protestou e a consequência em um curtíssimo prazo foi o torneio feminino ganhar mais dinheiro e mais exposição. E justo quando havia Caitlin Clark, que este ano se tornou a maior pontuadora da história da NCAA, independente do gênero. Na temporada encerrada no domingo, a média dela foi de 31 pontos por jogo.