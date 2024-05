O futuro do futebol se chama Xabi Alonso

O futebol mais admirado da Europa nesse momento, e que está chamando a atenção de todos, é exatamente o do Xabi Alonso. O estilo dele é o que eu adoro: aplicando o futebol total com uma rotatividade constante, com toques precisos, verticais e agressivos.

O Bayer faz um futebol completamente diferente de todos os outros que funcionam no posicional, porque ninguém guarda posição alguma. Xabi faz seu time marcar pressão ou pressing como fazia o Milan de Arrigo Sacchi, só que, na minha opinião, está mais próximo do Rinus Michels.

Eu tenho uma profunda admiração pelo Xabi Alonso desde quando era jogador, porque sempre o considerei com uma inteligência futebolística muito acima da média, tanto que levou isso para seu trabalho de treinador. E quando alguém apresenta um futebol diferente e envolvente, não tem como a gente não buscar semelhanças com outros times e com outros treinadores.

Xabi Alonso foi um grande jogador e ganhou a Copa de 2010, inédita para a Espanha Imagem: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

Quando era jogador, ele foi treinado por Carlo Ancelotti e José Mourinho (no Real Madrid), Rafa Benítez (Liverpool), Pep Guardiola (Bayern de Munique), Vicente del Bosque e Luís Aragonés (seleção espanhola). E, inteligentemente, conseguiu pegar o que mais lhe interessava de cada um deles, tanto que seu nome já é falado nas grandes potências europeias.

O Bayern de Munique tentou de todas as formas tirá-lo do Bayer Leverkusen. Para a surpresa de todos, ele decidiu ficar e dar continuidade a esse trabalho incrível que está fazendo.