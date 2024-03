Atleta é suspenso e multado por fiscalizar a confederação

Nenhuma faz o menor sentido. Primeiro porque o STJD existe para julgar infrações esportivas, não ética (existe o Conselho de Ética para isso). Segundo porque Pernalonga gravou uma conversa dentro de um carro. Não houve "ofensa à honra", muito menos "por fato diretamente relacionado ao desporto". Não houve questão de disciplina desportiva ali. Pernalonga não compete há mais de dois anos!

O assustador é que a tese foi acolhida por oito de nove auditores do STJD, que suspenderam Pernalonga e ainda aplicaram a ele uma multa de R$ 20 mil, cinco vezes maior do que qualquer outra já aplicada pelo tribunal. Pernalonga foi condenado por "ofender" a honra de Vasconcellos.

Entre os votos contrários a ele estava o do presidente do tribunal, Robson Luiz Vieira, que foi o advogado de Vasconcellos na última eleição. O presidente da comissão de atletas e o presidente do CBC presidem órgãos da confederação, mas a consultoria jurídica da entidade só atuou contra Pernalonga, que teve que pagar um advogado — é urgente que o esporte encontre uma forma de assessorar judicamente atletas.

E tem mais: o julgamento aconteceu a toque de caixa, na semana seguinte à denúncia. Reuniu, em uma quinta-feira comum, em um hotel quatro estrelas do Rio, auditores do país todo que atuam voluntariamente para a justiça desportiva do ciclismo. E o julgamento já foi direto no Pleno, sem passar pela comissão disciplinar.

Isso permitiu que Pernalonga fosse suspenso a tempo de não poder participar da assembleia da CBC, dois dias depois. A passagem, que já estava comprada pela confederação, foi cancelada. Sem ir à assembleia, não pôde apresentar a denúncia que fez ao MP, não pôde solicitar os documentos, não pôde cobrar Vasconcellos.

Também não pôde votar em uma proposta apresentada de última hora: que a comissão de atletas não tenha mais representantes regionais, somente atletas de nível nacional. Pernalonga é um representante regional e não poderá se reeleger.