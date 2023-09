Em nota, a CBAt disse que a decisão, tomada por Piu e pelo técnico dele, Felipe Siqueira, foi respeitada pela entidade e pelo COB. "O Piu já está classificado para Paris e não podemos colocar em risco a preparação, tendo como referência que ele ganhou medalha em Tóquio", disse o treinador.

Piu passou por uma cirurgia no início do ano e perdeu boa parte da temporada. Agora, vai tirar férias pensando no início do próximo ciclo de treinamento, que vai culminar com as Olimpíadas em Paris.

De resto, força máxima

O aumento do peso das medalhas pan-americanas no critério de distribuição de recursos das Loterias às confederações faz com que o Pan esteja sendo tratado como prioridade. No caso do atletismo, o time só terá o desfalque de Piu e da marchadora Erica Sena, que está na primeira temporada depois de se tornar mãe.

De resto, todo mundo que se classificou vai a Santiago, incluindo Darlan Romani, do arremesso de peso, e Caio Bonfim, medalhista do último Mundial na marcha atlética.

Daniel Nascimento, da maratona, está na lista de convocados. Ele, que pediu dispensa de correr o Mundial, pretendia disputar a Maratona de Berlim, se machucou, adiou os planos para entrar em Chicago, sofreu nova lesão, e no fim vai correr o Pan — ao menos é esse o plano.