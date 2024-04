Ancelotti poupa para Champions, mas joia turca decide e Real abre 14 pontos

O próximo compromisso do Real Madrid é pela Liga dos Campeões. O time merengue visita o Bayern de Munique na terça (30), pelo jogo de ida da semifinal. Já a Real Sociedad volta a campo no dia 4 de maio, contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.

Classificação e jogos La Liga

Como foi o jogo

Ancelotti mexeu no time de olho na Champions. O técnico do Real Madrid promoveu nove mudanças em relação à escalação que venceu o Barcelona no último domingo — apenas Tchouaméni e Modric permaneceram. Protagonistas como Vinicius Jr e Bellingham iniciaram no banco de reservas, e Rodrygo, gripado, nem viajou a San Sebastián.

Real Sociedad com mais volume, Real Madrid eficiente. O time da casa se impôs diante do rival modificado e gerou ocasiões, contando com boa atuação de Kubo pelo lado direito. Mas o líder do Espanhol resistiu e precisou de apenas uma finalização para se colocar em vantagem. Arda Güler abriu o placar aos 29 minutos.

Anoeta se voltou contra a arbitragem. A Real Sociedad já havia reclamado de pênalti anteriormente, e aos 32' se irritou de vez com o árbitro José Luis Munuera Montero. Ele, com auxílio do VAR, anulou o que seria o gol de empate de Kubo, por falta de Barrenetxea. O descontentamento da torcida passou para os jogadores, e Le Normand até levou cartão amarelo por reclamação.

Vini Jr entrou no lugar do herói do jogo. Arda Güler estava flertando com a possibilidade de levar segundo cartão amarelo — acertou o rosto de Galán e chutou bola para longe durante paralisação em curto intervalo. Ancelotti aproveitou, aos 22', para acionar dois titulares absolutos que estavam no banco. Além do camisa 7, Valverde também foi colocado em campo.