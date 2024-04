'Contrato psicológico' vai definir se vela terá equipe cheia em Paris

Na vela, Sá Ribeiro argumenta que o critério é estatístico. "Se o atleta está dentro do top16, estatisticamente ele tem uma chance de ganhar uma medalha. Por outro lado, é muito dificil quem não é top16 do mundo da vela ganhar uma medalha olímpica. É impossivel? Não. Mas não é o normal. Como a gente quer focar na medalha, a gente criou esse indicador."

Um critério semelhante já existiu no ciclo passado, e foi flexibilizado para permitir à dupla da 470 Masculina se classificar mesmo sem o "índice". Na época, havia a justificativa de que um evento elegível para obtenção deste resultado havia sido cancelado. Henrique Haddad e Bruno Bethlem foram ao Japão e terminaram em 16º lugar entre 19 barcos, melhor apenas que o Canadá e os cotistas da África e da Oceania.

Naquela Olimpíada, o Brasil tinha cinco chances de pódio: Martine/Kahena (ouro na 49erFX), Jorge Zarif (foi 14º na Finn), Robert Scheidt (oitavo na Laser), Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (nono na 470) e Samuel Albrecht/Gabriela Nicolino (décimos na nacra). Patrícia Freitas ainda foi 10ª na RS:X. Todos os proeiros, com exceção de Kahena, estão aposentados da vela olímpica.

Agora, pela estatística, são três chances. Sá Ribeiro diz que o momento é de entresafra e que as coisas vão melhorar para 2028. "Vem aí uma geração muito boa. A gente tem seis sub21 muito fortes no Laser, a gente até considerou levar para a Olimpíada um garoto de 15 anos, 1,85m, biotipo do Robert. O garoto é um foguete. No ILCA tem uma menina de 14 anos (Valentina Guimarães) que quase ganhou da Gabriela Kidd no Brasileiro. Mas a gente não quer queimar. Vamos esperar ganhar um Mundial da Juventude e se credenciar."

Sem os jovens, o Brasil deve ter Bruno Fontes e Gabriela Kidd nos barcos ILCA (antigos Laser), caso eles aceitem as condições. Na Nacra 17, terão a chance João Siemsen e Marina Arndt, e Marco Grael/Gabriel Simões será a dupla convidada a apresentar um plano na 49er. Na 470 há dois barcos concorrendo: Henrique Haddad/Isabel Swam e Juliana Duque/Rafael Martins.