Atletas topam condições, e vela brasileira levará 12 à Olimpíada

Imagem: MATIAS CAPIZZANO/ SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

O Brasil terá time cheio na vela dos Jogos Olímpicos de Paris. A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) divulga daqui a pouco a lista de convocados, com 12 nomes, ocupando todas as oito vagas conquistadas pelo país. Só as mulheres em duas classes o Brasil não se classificou.

É uma mudança de postura em relação ao que era previsto nos critérios de convocação. Ali, a confederação havia determinado que só iria à França quem chegasse entre os 16 primeiros (ou entre os 8 melhores países) de algumas competições de primeira linha, como Mundiais.

Somente três barcos atingiram este critério, mas a CBVela notou que, levando somente eles a Marselha, onde serão as provas de vela, teria restrições logísticas, com menor número de botes, de contêineres e de credenciais. Isso foi revelado pelo Olhar Olímpico no mês passado.