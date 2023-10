"Tem coisas que acontecem na nossa vida que não conseguimos entender, não tem explicação, mas isso faz com que a gente se torne mais forte e focado nos nossos objetivos. Bora para mais uma cirurgia no ombro!", escreveu Zanetti no Instagram, com uma foto já no hospital.

A CBG soltou nota depois. "O atleta permaneceu com a equipe até a classificatória e logo retornou ao Brasil para realizar exame de imagem, que constatou lesão do tendão supraespinhal e tendão subescapular. Ele necessitará de tratamento cirúrgico e na sequencia iniciará reabilitação junto à equipe multidisciplinar", disse a entidade, que ontem (6) não havia respondido questionamentos do Olhar Olímpico sobre as razões de Zanetti não aparecer mais na lista de inscritos no Pan.