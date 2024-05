Governo lança programa para formar atletas, mas depende de emendas

O programa nasce refém do Legislativo. Um núcleo aberto este ano com recursos de uma emenda pode fechar no ano que vem, se o deputado ou senador que destinou a verba tiver outra prioridade em seu mandato. Ainda assim o Revelar Talentos visa "identificar jovens atletas promissores e os apoiar no desenvolvimento, desde seu início até o ápice".

"Um dos meus trabalhos aqui é justamente convencer os parlamentares também a destinarem recursos para essa dotação orçamentária, para que a gente possa, a partir daí, de repente até criar um edital ou distribuir de uma forma melhor esse recurso para todas as regiões do país, Mas a gente fica suscetível à política e a como ela funciona", reconhece Iziane.

O plano inicial era abrir um edital, mas com pouco recurso disponível, o processo de seleção demandaria uma força de trabalho que a SNEAR não tem. O núcleos então serão definidos pela própria secretaria, a partir de parcerias com estados, municípios e universidades, além de gestores do legado olímpico.

Modernização

O projeto é uma modernização do "Núcleos de Base", lançado durante o governo Jair Bolsonaro (PL), que também visava à criação de núcleos espalhados pelo país, voltados à base, com recursos originários tanto do orçamento da SNEAR quanto de emendas parlamentares.

Na época, foram anunciados 17 núcleos em Teresina (badminton), Salvador (basquete 3x3), Brasília (saltos ornamentais), Niterói (surfe), Lauro de Freitas (judô), Ibiúna (beisebol), Indaial (handebol), São Paulo (curling), Rio de Janeiro (remo, polo aquático e vela), Aracaju (ginástica rítmica), Limeira (3x3), São Gonçalo (handebol), Uberlândia (vôlei de praia), São José dos Campos (rúgbi) e Curitiba (escalada). Os anúncios foram em três etapas, somando R$ 13 milhões.