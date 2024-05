Futebol, crise climática e distopia: o jogo já começou

Há décadas cientistas do mundo inteiro avisam sobre o que a exploração capitalista - infinita e desesperada por lucro imediato - dos recursos finitos do planeta faria com nossas vidas. Parecia sempre que esse dia seria logo mais, nunca hoje. Pois aqui estamos. Vivendo dentro de uma distopia. Blade Runner, Mad Max, Guerra Civil - chamem como quiserem desde que reconheçam que a ficção científica é agora o puro suco de realismo capitalista de nossas miseráveis vidas.

Os CTs de Grêmio e Inter foram inundados em Porto Alegre. Jogos no Rio Grande do Sul estão adiados. Desmatar e queimar a Amazônia e o cerrado deu nisso. O agro é pop? O agro, nos termos em que é conduzido e administrado, é apenas morte.

Políticos de centro, de direita e de extrema direita - como se existisse diferença entre esses grupos - avisam que a saída é privatizar tudo. Desde a década de 1980 os processos de privatização de recursos públicos estão sendo implementados: os resultados estão aí. Poucos lucram muito; muitos padecem com pouco. É porque, explicam os homens que se parecem muito com Eduardo Leite, o badalado governador do Rio Grande do Sul, falta mais uma privatização. Só mais uma. A próxima.