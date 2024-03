Newsletter: Um vibrante Gabriel Medina vai às Olimpíadas

No feminino, a terceira vaga também veio. Tatiana Weston-Webb foi prata, deu ao Brasil o título por equipes, e o direito de Luana Silva se juntar a ela e a Tainá Hinckel no Taiti. A festa foi cheia de emoção, porque Tati, a heroína de Luana, é também sua amiga e inspiração. As duas nasceram no Havaí, Tati foi a primeira a alterar a nacionalidade esportiva para defender o Brasil, e no ano passado convenceu Luana a fazer o mesmo.

Agora, elas arrumam as malas para irem juntas à Olimpíada, com Tati com grandes chances, sim, de brigar por uma medalha.

