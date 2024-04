Lesões tiram Fratus de Paris: 'Não tem mais lágrimas para chorar'

"Do mesmo jeito que muita gente foi beneficiada pelo ciclo para Tóquio, que foi mais longo, dessa vez acabou ficando apertado em três anos. Para mim não faz sentido ir até lá [Paris] sem estar competitivo. Depois de três Olimpíadas, uma medalha, já tive toda experiência olímpica, não faz sentido ir até lá só para estar presente. Só iria se fosse para retribuir a expectativa colocada em cima do meu resultado, do meu legado, do meu nome", disse ele ao Olhar Olímpico.

Ainda em negação, ele chegou a cogitar um plano B. O Troféu Sette Colli, em Roma, em junho, é aceito pela World Aquatics como tomada de tempo para a Olimpíada. Ele tentaria nadar essa competição, ganhando mais algumas semanas de preparação, e se fizesse o índice lá, poderia entrar na equipe. Foi o que ele propôs à CBDA, que não topou.

Fratus ainda pode ir a Roma, buscar o índice, e colocar pressão na CBDA, caso as duas vagas no 50m não sejam ocupadas na seletiva. Mas ele já admite que Paris não será para ele. "Não é do meu interesse fazer toda a classificação da seleção gire em torno de mim. Uma lesão atrás da outra faz com que a seletiva tanto agora quanto no Sette Colli seja irrelevante, seja indiferente."

E agora?

Aos 34 anos, fora da próxima Olimpíada, o natural seria Bruno Fratus se aposentar. Mas não é este o plano. A ideia é voltar à piscina daqui a uns meses, depois de merecidas férias. Casado há 12 anos com a ex-nadadora e agora técnica dele Michelle Lenhardt, até hoje não teve uma lua de mel, por exemplo.

"Preciso de um hiato fora da ágiua para deixar o corpo respirar. Sempre me gabei do fato de que não tirava férias por muito tempo, não tirava mais que cinco dias. Então talvez eu esteja precisando tirar alguns meses fora da água e deixar o corpo respirar, e a cabeça também. Cada treino que vou só para sentir dor, só para não conseguir nadar, vai diminuindo a vontade de voltar para a piscina."